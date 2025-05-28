"Челси" со зрелищным камбэком разбил "Бетис" и выиграл Лигу конференций (видео)

"Челси" / © Associated Press

Реклама

Английский "Челси" победил испанский "Бетис" в финале Лиги конференций сезона-2024/25. Решающий матч третьего по престижности евротурнира состоялся на Городском стадионе в польском Вроцлаве и завершился со счетом 1:4 .

"Зелено-белые" открыли счет на 9-й минуте поединка - Абде Эззальзули воспользовался передачей Иско и точно пробил низом в дальний угол.

Во втором тайме подопечные Энцо Марески отыгрались – Энцо Фернандес на 65-й минуте головой замкнул навес Коула Палмера.

Реклама

На 70-й минуте "синие" вышли вперед в счете – Николас Джексон забил головой на ближней штанге после подачи Палмера с правого фланга.

На 83-й минуте "Челси" увеличил свое преимущество в счете – вышедший во втором тайме на замену Джейдон Санчо с левого фланга штрафной площадки идеально пробил в дальний угол.

На 90+1-й минуте лондонцы в четвертый раз поразили ворота соперника – точку в этом матче поставил Мойзес Кайседо, закрутив мяч в левый нижний угол.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик не попал в заявку на финал, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Реклама

Обзор матча "Бетис" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

К слову, в прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий "Олимпиакос", который в финале в экстра-таймах вырвал победу над итальянской "Фиорентиной".

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" одолел "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы.

Финальный матч главного клубного евротурнира – Лиги чемпионов – между французским ПСЖ и итальянским "Интером" состоится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Реклама