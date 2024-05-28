"Челси" согласовал контракт с новым тренером – кто возглавит команду Мудрика

Итальянец Энцо Мареска в скором времени станет наставником лондонского клуба.

Стало известно, кто станет новым главным тренером лондонского "Челси", за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "пенсионеров" возглавит 44-летний главный тренер "Лестера" Энцо Мареска.

По его информации, стороны уже договорились о пятилетнем контракте, который рассчитан до июня 2029 года. Он также будет включать возможность продления до июня 2030-го.

Отмечается, что "Челси" выплатит "Лестеру" денежную компенсацию за итальянского специалиста, чей контракт с "лисами" действует до июня 2026 года.

На посту главного тренера "синих" Мареска заменит аргентинца Маурисио Почеттино, с которым лондонский клуб распрощался после окончания сезона-2023/24. Решение о досрочном расторжении контракта было принято по взаимному согласию.

Мареска начал тренерскую карьеру в 2017 году. Летом 2023-го он возглавил "Лестер", выиграл Чемпионшип и вывел клуб в АПЛ. Перед этим Энцо работал ассистентом в штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Напомним, "Челси" завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне примет участие в Лиге конференций.

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