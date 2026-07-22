"Челси" совершил самый дорогой трансфер в истории клуба

Морган Роджерс / © Associated Press

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Лондонский "Челси" оформил переход атакующего полузащитника "Астон Виллы" и сборной Англии Моргана Роджерса.

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Контракт с 23-летним английским футболистом подписан на семь лет — до лета 2033 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

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По информации The Athletic, сумма трансфера составила 137 млн евро, а сам переход стал самым дорогим в истории "Челси". Лондонский клуб обновил собственный рекорд 2023 года, когда заплатил "Бенфике" 121 млн евро за аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

Также этот трансфер стал вторым самым дорогим в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). Рекордным остается прошлогодний переход шведского форварда Александера Исаака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 144 миллиона евро.

В прошлом сезоне Роджерс провел 55 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 12 результативных передач. Хавбек также был признан лучшим игроком Лиги Европы-2025/26.

Морган в составе сборной Англии стал бронзовым призером чемпионата мира-2026. На ЧМ-2026 он провел 7 матчей, отличившись одним ассистом.

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Напомним, "Челси" завершил прошлый сезон на 10-м месте в АПЛ, не сумев квалифицироваться в еврокубки.

Сезон-2026/27 "синие" с новым главным тренером, испанским специалистом Хаби Алонсо, начнут 24 августа выездным матчем первого тура АПЛ против "Фулхэма".

Ранее сообщалось, что футболист сборной Испании во время ЧМ-2026 перешел из "Челси" в мадридский "Реал".

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