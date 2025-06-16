"Челси" стартовал на Клубном чемпионате мира-2025 победой над клубом украинца (видео)

"Челси" / © Associated Press

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"Челси" победил "Лос-Анджелес" в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Мерседес-Бенц Арена" в Атланте завершился со счетом 2:0 .

Лондонцы забили в ворота американского клуба по голу в каждом из таймов. На 34-й минуте счет в игре открыл Педру Нету.

На 79-й минуте Энцо Фернандес укрепил преимущество английской команды и таким образом установил окончательный счет встречи.

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Отметим, что украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков не попал в заявку, поскольку сейчас в составе молодежной сборной (U-21) принимает участие в Евро-2025.

Обзор матча "Челси" – "Лос-Анджелес"

В другом матче стартового тура группы D сразятся "Фламенго" (Бразилия) и "Эсперанс" (Тунис). Этот поединок состоится 17 июня, в 04:00 по киевскому времени.

Во втором туре "Челси" 20 июня сыграет с "Фламенго", а "Лос-Анджелес" 21 июня померяется силами с "Эсперансом".

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