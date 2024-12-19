"Челси" устроил разгром и стал победителем основного раунда Лиги конференций (видео)

"Синие" выиграли все свои шесть поединков в еврокубке.

Английский "Челси" разгромил ирландский "Шэмрок Роверс" в матче заключительного шестого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 5:1 .

Героем встречи стал 18-летний воспитанник "Барселоны" Марк Гиу, который оформил хет-трик. Еще по одному голу в составе "пенсионеров" забили Кирнан Дьюсбери-Холл и Марк Кукурелья.

Гости ответили одним забитым мячом, автором которого стал Маркус Поом.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик остался вне заявки на матч. Ранее стало известно, что 23-летний украинец сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.

Обзор матча "Челси" – "Шэмрок Роверс"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Челси" выиграл шесть из шести поединков нынешнего розыгрыша третьего по престижности евротурнира. Подопечные Энцо Марески с 18 очками финишировали на первом месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги конференций, имея разницу забитых и пропущенных мячей 26:5.

Напомним, восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

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