"Челси" уволил главного тренера после неожиданного поражения от "Динамо" в Лиге чемпионов

Сотрудничество с 49-летним немцем прекратили после сенсационного поражения от загребского "Динамо" в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

Руководство клуба приступит к поискам нового наставника. Нынешний тренерский штаб продолжит работу и будет готовить команду к предстоящим матчам, пока не назначат нового тренера.

Отметим, что Тухель возглавил "синих" зимой 2021 года после того, как покинул французский ПСЖ. В первом же сезоне немецкий специалист сумел выиграть вместе с "Челси" Лигу чемпионов. Кроме того, вместе с командой он выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Его действующий контракт с клубом был рассчитан до середины 2024 года.

Впрочем, сейчас дела лондонцев складываются не слишком. После шести стартовых туров в АПЛ "Челси" набрал всего десять очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Следующий поединок лондонцы проведут в субботу, 10 сентября. Соперником "Челси" будет "Фулхэм";

В Лиге чемпионов "Челси" следующий матч провел 14 сентября. Дома англичане будут принимать австрийский РБ "Зальцбург".

Добавим, что под руководством Тухеля "синие" провели 99 матчей: 62 победы, 18 поражений и 19 ничьих. В то же время клуб забил 196 голов, а пропустил 105 голов.

Ранее рассказывалось о том, что после поединка с донецким "Шахтером" был уволен главный тренер немецкого РБ "Лейпциг" — Доменико Тедеско. Причиной стало разгромное домашнее поражение от украинского коллектива со счетом 1:4.

Читайте также:

Неожиданный лидер группы: "Милан" потерял очки в стартовом матче Лиги чемпионов

Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ювентус" в Лиге чемпионов

"Шахтер" одержал уверенную победу в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА