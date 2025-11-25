"Челси" в большинстве разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

"Челси" / © Associated Press

"Челси" дома разгромил "Барселону" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 3:0 .

Еще в первом тайме мяч трижды побывал в воротах испанского клуба, но арбитр засчитал всего один гол.

Сначала на 4-й минуте Энцо Фернандес поразил ворота соперника, но гол не засчитали, потому что Уэсли Фофана сыграл рукой. А на 24-й минуте уже гол Фернандеса был отменен из-за офсайда у Трево Чалобы.

На 27-й минуте "синие" таки открыли счет – автогол оформил защитник "сине-гранатовых" Жюль Кунде.

Перед перерывом "Барселона" осталась в меньшинстве – защитник Рональд Араухо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Во втором тайме подопечные Энцо Марески воспользовались численным преимуществом и довели дело до разгрома – на 55-й минуте забил Эстеван, а на 73-й минуте ворота команды Ханси Флика поразил Лиам Делап.

Обзор матча "Челси" – "Барселона"

После этой победы "Челси" (10 очков) поднялся на четвертое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Барселона" (7 баллов) опустилась на 15-ю позицию.

В следующем туре Лиги чемпионов лондонцы на выезде сразятся с итальянской "Аталантой", а каталонцы примут немецкий "Айнтрахт". Оба матча состоятся 9 декабря.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.