"Челси" в экстра-таймах разбил "Бенфику" и вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025

"Бенфика" – "Челси" / © Associated Press

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Английский "Челси" разгромил португальскую "Бенфику" в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. Поединок на стадионе "Банк оф Америка Стэдиум" в городе Шарлотт завершился со счетом 1:4 по итогам экстра-таймов.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во втором тайме лондонцы открыли счет – на 64-й минуте Рис Джеймс прямым ударом со штрафного поразил ближний угол ворот украинского голкипера "орлов" Анатолия Трубина.

На 86-й минуте матч был приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий, а именно из-за угрозы удара молнии. Пауза длилась два часа, после чего команды вернулись на поле.

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"Бенфика" – "Челси" / © Associated Press

После рестарта поединка арбитр назначил пенальти в ворота "синих" и его на 90+5-й минуте реализовал Анхель Ди Мария, переведя игру в экстра-таймы.

В самом начале экстра-таймов лиссабонцы остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Джанлука Престианни.

"Челси" воспользовался численным преимуществом и еще трижды поразил ворота Трубина. Выход в четвертьфинал "пенсионерам" обеспечили голы Кристофера Нкунку, Педру Нету и Кирнана Дьюсбери-Холла.

Обзор матча "Бенфика" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

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В 1/4 финала соперником "Челси" станет бразильский "Палмейрас", который на старте плей-офф в экстра-таймах обыграл другой бразильский коллектив "Ботафого" (1:0).

Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.

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