Чемпион Евро-2020 расписал результативную ничью с Германией в Лиге наций

В воскресенье, 4 июня, сборная Италии встречалась с Германией в рамках Группы А3 Лиги наций-2022/23.

После сенсационного поражения сборной Англии другой матч группы завершился боевой ничьей — 1:1 .

В первом тайме итальянцы и немцы не забивали. Счет матча открыл на 70-й минуте Лоренцо Пеллегрини, а через три минуты Йозуа Киммих сравнял счет. За 20 минут до конца встречи у команд было еще несколько возможностей забить, но этого так и не произошло.

Турнирную таблицу группы А3 возглавляет Венгрия, обыгравшая Англию со счетом 1:0.

В следующем туре Лиги наций Германия дома сыграет против Англии, а Италия будет принимать Венгрию. Оба матча состоятся во вторник, 7 июня.

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