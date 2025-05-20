Чемпион Европы и мира по футболу объявил о завершении карьеры

Пепе Рейна / © Associated Press

Реклама

Известный испанский вратарь Пепе Рейна завершит игровую карьеру в конце этого сезона.

Об этом 42-летний голкипер, который сейчас выступает за итальянский клуб "Комо", рассказал в интервью Movistar+.

"В январе в клуб пришел новый вратарь, и я почувствовал себя отодвинутым на второй план.

Реклама

Последний матч? Я предпочитаю не думать о том, что я буду чувствовать. Надеть последний раз перчатки будет особенным моментом", – сказал Рейна.

За свою карьеру Пепе также играл за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию", "Милан", "Астон Виллу" и "Лацио".

Рейна с "Ливерпулем" завоевал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА. В составе "Наполи" он стал обладателем Кубка Италии, а с "Баварией" выиграл чемпионат Германии.

Кроме того, на его счету 38 матчей за сборную Испании. Вместе с национальной командой Рейна выиграл чемпионат мира-2010 и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

Реклама

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу 2014 года Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры.