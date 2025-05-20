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Чемпион Европы и мира по футболу объявил о завершении карьеры
Пепе Рейна решил закончить свой путь профессионального футболиста в возрасте 42 лет.
Известный испанский вратарь Пепе Рейна завершит игровую карьеру в конце этого сезона.
Об этом 42-летний голкипер, который сейчас выступает за итальянский клуб "Комо", рассказал в интервью Movistar+.
"В январе в клуб пришел новый вратарь, и я почувствовал себя отодвинутым на второй план.
Последний матч? Я предпочитаю не думать о том, что я буду чувствовать. Надеть последний раз перчатки будет особенным моментом", – сказал Рейна.
За свою карьеру Пепе также играл за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию", "Милан", "Астон Виллу" и "Лацио".
Рейна с "Ливерпулем" завоевал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА. В составе "Наполи" он стал обладателем Кубка Италии, а с "Баварией" выиграл чемпионат Германии.
Кроме того, на его счету 38 матчей за сборную Испании. Вместе с национальной командой Рейна выиграл чемпионат мира-2010 и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).
Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу 2014 года Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры.