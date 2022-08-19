Чемпион Европы по прыжкам в высоту подбежал и эмоционально поздравил украинца с "бронзой" после его удачной попытки: видео

Триумфатор континентального первенства по прыжкам в высоту на Мультиспортивном Чемпионате Европы-2022 Джанмарко Тамбери был вне себя от радости, когда его коллега в секторе украинец Андрей Проценко совершил "бронзовый" прыжок.

Отметим, что Проценко занял третье место на Евро-2022, завершив состязание с результатом 2,27. Победителем стал именно итальянец Тамбери, его результат – 2,30.

Очень интересный и по-спортивному приятный инцидент произошел сразу после удачной попытки украинца. Так, покорив высоту, которая позволила завершить третьим соревнованиям, Тамбери подбежал и эмоционально поздравил Проценко с "бронзой". Итальянец настолько обрадовался успеху Андрея, что не рассчитал, и они оба завалились.

Вашему вниманию видео с этим трогательным моментом.

Бронзовый медал и закат от Gianmarco Tamberi.



Andriy Protsenko wins Ukraine's первый медаль из #Munich2022 with bronze in high jump! #BackToTheRoofs pic.twitter.com/0x1LxcRMQW — European Athletics (@EuroAthletics) August 18, 2022

Тамбери – один из иностранных легкоатлетов, которые с начала полномасштабного вторжения России выразили активную поддержку Украине. На Чемпионате мира в помещении, на котором не смогли выступить украинские прыгуны, итальянец ярко поддержал партнеров по сектору: наклеил себе флаг на руку и написал фамилии Проценко и Бондаренко на плечо.

Фото: Associated Press

Вот как свою поддержку Украине прокомментировал сам итальянец.

"Пытаюсь быть в курсе событий по поводу этой дикой ситуации, которая происходит в Украине. Все, что я могу, так это драться и поддерживать своих друзей из Украины, людей, которых я знаю. И я делаю все, что я могу - писал Андрею Проценко, Богдану Бондаренко с момента, когда началась война, писал, нужна ли им какая-либо помощь, и я бы ее старался обеспечить, но я понимаю, что этого недостаточно, и я молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее.

Как я уже сказал, хотел поддержать вас, насколько это возможно. Пытался обеспечить надлежащий уровень поддержки у зрителей, поскольку оба спортсмена не могли быть там. И мне было очень грустно из-за того, сколько всего проходит через них, что происходит внутри у них", - сказал Тамбери в комментарии "Суспільне Спорт".

Добавим, что для Проценко финал Евро-2022 стал шестым в истории. На пяти предыдущих континентальных первенствах 34-летний прыгун только однажды выигрывал награду: в 2014 году, уступив в борьбе за "золото" Богдану Бондаренко.

Таким образом сборная Украины сумела взять первую медаль в легкой атлетике на Евро-2022. Всего в активе украинцев 8 наград – 2 "золота", 2 "серебра" и 4 "бронзы".

Мультиспортивный Чемпионат Европы-2022 продолжается с 11 по 21 августа в Мюнхене;

Для Проценко это вторая подряд бронза на крупных международных турнирах.

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