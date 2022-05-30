Чемпион Европы по рукопашному бою погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Чемпион Европы по рукопашному бою погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Чемпион Европы по рукопашному бою и детский тренер Вадим Сотников отдал жизнь на войне с российскими захватчиками.

Украина продолжает терять своих храбрых защитников, отражая полномасштабное вторжение российских войск. После смерти пилота-дрифтера Евгения Перепелицы появилось печальное известие о гибели еще одного спортсмена.

В боях с оккупантами погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников. Об этом сообщила Криворожская федерация рукопашного боя в Facebook

Подробности и место смерти украинского спортсмена не указываются.

Сотников добровольцем отправился на фронт с начала полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины 24 февраля. Побратимы дали ему позывной "Тренер", ведь в мирное время Вадим учил детей рукопашному бою в Днепре. Его воспитанники успешно выступали на украинских и международных соревнованиях.

Сотников неоднократно становился чемпионом Украины по рукопашному бою, выигрывал золото континентального первенства и побеждал на других международных турнирах.

Напомним, что за более чем 90 дней широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, погибли более 50 украинских спортсменов.

Читайте также:

На войне с оккупантами погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу

Украинский футболист-предатель развлекся на вечеринке в Москве, пока оккупанты обстреливают его родной город

"Большая ошибка": звездный украинский футболист извинился из-за скандального фото с российским рэпером