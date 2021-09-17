Чемпион "Формулы-1" загулял с известной порнозвездой: фото сексапильной красотки

Легендарный пилот попал в заголовки не из-за успехов на трассе.

Семикратный чемпион "Формулы-1" британский гонщик Льюис Хэмилтон загулял с моделью Джанет Гусман .

Легендарный пилот на днях посетил звездный гала-концерт Met Gala в Нью-Йорке. По завершении мероприятия Льюис вернулся в свой номер с Гусман и провел с ней ночь, сообщает Daily Mail.

Ранее Джанет работала моделью бренда одежды Fashion Nova. На нее в Instagram подписано 1,9 миллиона пользователей.

Девушка известна тем, что имеет свой аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans, где за отдельную плату выкладывает контент пикантного характера. Очевидно, что фото и видео сексапильной красотки пользуется спросом на ресурсе.

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

Хэмилтон - действующий чемпион "Формулы-1". Он неизменно побеждает в общем зачете с 2017 года.

В нынешнем сезоне 36-летний британец идет вторым, уступая после 14 этапов нидерландцу Максу Ферстаппену пять баллов.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, звезда "Формулы-1" загулял с украинской красоткой.

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