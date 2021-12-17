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Чемпион Италии расторг контракт со звездным датчанином, у которого остановилось сердце на Евро-2020

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Чемпион Италии расторг контракт со звездным датчанином, у которого остановилось сердце на Евро-2020

Associated Press

На Апеннинском полуострове нельзя играть со вставившим игроку дефибриллятором.

Миланский "Интер", являющийся действующим чемпионом Серии А, объявил о расторжении контракта со звездным датским футболистом — Кристианом Эриксоном.

Об этом сообщает официальный сайт "Нерадзурри".

Отметим, что подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Все дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено по итальянскому законодательству.

Это устройство Эриксена вставили после жуткого инцидента во время матча 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Финляндии, состоявшегося летом 2021 года. В этом поединке Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание. Выяснилось, что у него случилась остановка сердца.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором. Именно поэтому футболист сумел договориться с датским клубом "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 годы, о том, чтобы начать тренировки в лагере клуба.

  • Свою карьеру датчанин может продолжить либо в амстердамском "Аяксе", либо в "Оденсе";
  • Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно

  • 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.
  • На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.
  • Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
  • Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.
  • 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.
  • 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.
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