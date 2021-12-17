Чемпион Италии расторг контракт со звездным датчанином, у которого остановилось сердце на Евро-2020

Чемпион Италии расторг контракт со звездным датчанином, у которого остановилось сердце на Евро-2020

На Апеннинском полуострове нельзя играть со вставившим игроку дефибриллятором.

Миланский " Интер ", являющийся действующим чемпионом Серии А, объявил о расторжении контракта со звездным датским футболистом — Кристианом Эриксоном.

Об этом сообщает официальный сайт "Нерадзурри".

Отметим, что подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Все дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено по итальянскому законодательству.

Это устройство Эриксена вставили после жуткого инцидента во время матча 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Финляндии, состоявшегося летом 2021 года. В этом поединке Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание. Выяснилось, что у него случилась остановка сердца.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором. Именно поэтому футболист сумел договориться с датским клубом "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 годы, о том, чтобы начать тренировки в лагере клуба.

Свою карьеру датчанин может продолжить либо в амстердамском "Аяксе", либо в "Оденсе";

Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.

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