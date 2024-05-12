Чемпион мира бросил вызов Ломаченко после его победы над Камбососом – что ответил украинец

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис вызвал на бой новоиспеченного обладателя титула IBF Василия Ломаченко, который 12 мая ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа.

После победы украинца над австралийцем 29-летний американец опубликовал пост в Twitter, заявив о своем желании боксировать с Ломаченко.

"Он – следующий после Фрэнка… Дайте мне сначала добраться до Фрэнка", – написал Джервонта, но потом удалил свой пост.

15 июня Джервонта проведет бой против Фрэнка Мартина. Для Дэвиса это будет первый поединок с апреля прошлого года, когда он одержал победу нокаутом над своим соотечественником Райаном Гарсией.

Ломаченко отреагировал на вызов Джервонты на пресс-конференции после своей победы над Камбососом.

"Знаете, за свою боксерскую карьеру я никогда не убегал и всегда участвовал в боях. После того, как я немного отдохну, мы сможем поговорить о будущем", – сказал Ломаченко.

Напомним, Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула.

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