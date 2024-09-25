Чемпион мира и четырехкратный победитель Лиги чемпионов завершил карьеру в 31 год

Французский защитник Рафаэль Варан завершил карьеру профессионального футболиста.

Об этом 31-летний бывший игрок мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" объявил на своей странице в Instagram.

"Говорят, что все хорошее когда-то заканчивается. В моей карьере я принимал участие во многих вызовах, решал вызовы за вызовами, почти все они должны были быть невозможными. Невероятные эмоции, особенные моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Вспоминая эти моменты, я с огромной гордостью и чувством удовольствия объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим.

Я придерживаюсь самых высоких стандартов, я хочу выйти сильным, а не просто держаться за игру. Нужна большая доза мужества, чтобы прислушиваться к своему сердцу и своему инстинкту. Желания и потребности – две разные вещи. Я падал и вставал тысячу раз, и на этот раз пора остановиться и повесить бутсы во время моей последней игры, выиграв трофей на "Уэмбли".

Я любил биться за себя, свои клубы, свою страну, своих товарищей по команде и болельщиков каждой команды, за которую я играл. От "Ланса" до "Реала" и "Манчестер Юнайтед" и играя за нашу сборную. Я защищал каждую эмблему всем, что имел, и любил каждую минуту этого путешествия.

Сейчас болельщиков каждого клуба, за который я играл, моих товарищей по команде, тренеров и персонал – от всего сердца благодарю вас за то, что сделали это путешествие более особенным, чем мои самые смелые мечты могли предсказать. Спасибо, футбол. С любовью, Рафа", – написал Варан.

За свою карьеру Рафаэль выступал за "Ланс", мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Комо", куда перешел летом 2024 года свободным агентом. Однако за новичка Серии А он успел сыграть всего один матч в Кубке Италии против "Сампдории", в котором получил травму колена.

Варан имеет в своем послужном списке 22 трофея. В составе "Реала" он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира, трижды – чемпионат и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА, один раз становился обладателем Кубка Испании.

Вместе с "Манчестер Юнайтед" француз по разу выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

За сборную Франции он сыграл 93 матча и забил 5 голов. В составе "Ле Блэ" стал чемпионом мира 2018 года, вице-чемпионом мира 2022 года и победителем Лиги наций-2020/21.

Ранее сообщалось, что о завершении карьеры объявил известный польский голкипер Войцех Щенсный.

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