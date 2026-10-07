Чемпион мира и Европы по футболу объявил о завершении карьеры

Педро Родригес / © Associated Press

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Известный испанский атакующий полузащитник Педро Родригес объявил о завершении карьеры.

Об этом 39-летний экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании сообщил на своей странице в Instagram.

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"Я чувствую, что настало подходящее время. Пора сделать шаг вперед и начать новую главу своей жизни. Я иду с гордостью за то, что осуществил свою мечту, и с благодарностью ко всем людям, которые были рядом и помогли воплотить ее в жизнь. Спасибо тебе, футбол, за то, что сделал меня таким счастливым", — написал Педро.

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На клубном уровне Педро выступал за каталонскую "Барселону", лондонский "Челси", а также римские "Рому" и "Лацио". С лета 2026 года он находился в статусе свободного агента после завершения контракта с "орлами".

Педро также выступал за сборную Испании, с которой стал чемпионом мира 2010 года и выиграл Евро-2012. За национальную команду он провел 65 матчей и забил 17 голов.

Всего за свою карьеру Педро завоевал 25 трофеев, из которых 20 — в составе "Барселоны". Вместе с каталонцами вингер пять раз стал чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании, четырежды завоевал Суперкубок Испании, по три раза триумфовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, дважды становился победителем Клубного чемпионата мира.

В составе "Челси" испанец по разу стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы.

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Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду объявил, планирует ли после скандала завершать карьеру в сборной Португалии.

Также мы рассказывали, что Лионель Месси отличился голом и двумя ассистами в прощальном матче за сборную Аргентины.

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