Чемпион мира и лучший бомбардир в истории сборной Франции официально вернулся в Европу

Оливье Жиру / © ФК "Лилль"

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"Лилль" объявил о подписании звездного французского нападающего Оливье Жиру.

Контракт 38-летнего форварда с французским клубом рассчитан на один сезон, сообщается на официальном сайте "догов".

Жиру присоединился к "Лиллю" в статусе свободного агента. В конце июня он покинул американский "Лос-Анджелес", за который выступал с лета 2024 года.

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Ранее Оливье также играл за "Милан", "Челси", "Арсенал" и "Монпелье".

Следует отметить, что Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, за которую выступал с 2011 по 2024 год. На его счету 57 голов в 137 матчах в футболке "Ле Блэ", а также 15 ассистов.

Он был участником чемпионатов Европы 2012, 2016, 2020 и 2024 годов и чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 годов.

Вместе с национальной командой Оливье выиграл ЧМ-2018, стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

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