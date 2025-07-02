- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Чемпион мира и лучший бомбардир в истории сборной Франции официально вернулся в Европу
Оливье Жиру стал игроком "Лилля".
"Лилль" объявил о подписании звездного французского нападающего Оливье Жиру.
Контракт 38-летнего форварда с французским клубом рассчитан на один сезон, сообщается на официальном сайте "догов".
Жиру присоединился к "Лиллю" в статусе свободного агента. В конце июня он покинул американский "Лос-Анджелес", за который выступал с лета 2024 года.
Ранее Оливье также играл за "Милан", "Челси", "Арсенал" и "Монпелье".
Следует отметить, что Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, за которую выступал с 2011 по 2024 год. На его счету 57 голов в 137 матчах в футболке "Ле Блэ", а также 15 ассистов.
Он был участником чемпионатов Европы 2012, 2016, 2020 и 2024 годов и чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 годов.
Вместе с национальной командой Оливье выиграл ЧМ-2018, стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.