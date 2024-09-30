Чемпион мира и звезда сборной Франции по футболу Гризманн завершил международную карьеру

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

33-летний футболист опубликовал прощальный пост в Instagram.

"С сердцем, исполненным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это замечательное приключение и до новых встреч", – подписал видео Гризманн.

Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 по 2024 год. На его счету 137 матчей в футболке "Ле Блэ", 44 гола и 38 результативных передач.

В составе французской сборной Антуан побеждал на чемпионате мира 2018 года и в Лиге наций-2020/21, а также был серебряным призером ЧМ-2022 и Евро-2016.

Гризманн делит третье место по количеству матчей в составе сборной Франции с Оливье Жиру, а по количеству голов является четвертым после Жиру, Тьерри Анри и Килиана Мбаппе.

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