Чемпион мира по биатлону поддержал Украину в третью годовщину полномасштабного российского вторжения

Норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм, который накануне выиграл мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде, поддержал Украину в третью годовщину полномасштабного российского вторжения.

27-летний новоиспеченный чемпион мира по биатлону опубликовал трогательный пост в Instagram, призвав европейские страны продолжать активно помогать Украине бороться с российскими оккупантами.

"Вчера я стал чемпионом мира, сегодня мои мысли снова об Украине. В этот день проходит три года с начала полномасштабного вторжения. Последние недели в Ленцерхайде Европа вместе праздновала биатлон, я надеюсь, что Европа и дальше будет поддерживать Украину, а Норвегия усилит поддержку! Слава Украине! Героям Слава!" – написал Стремсгейм.

На пост норвежца в комментариях отреагировал капитан украинской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный, поздравив его с "золотом" планетарного первенства и поблагодарив за поддержку Украины.

"Поздравляем с победой, чемпион! Это была невероятная гонка! Эндре, большое спасибо за поддержку Украины сегодня и в течение этих трех лет. Три года украинской стойкости и стремления к общей цели – справедливому и крепкому миру. Украинцы продолжают бороться за свободу и право определять свое будущее", – написал Пидручный.

Напомним, сборная Украины завершила ЧМ-2025 по биатлону без медалей. Лучшим результатом "сине-желтых" на этом планетарном первенстве стало пятое место Юлии Джимы в индивидуальной гонке.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 запланирован на 6-9 марта в чешском Нове-Место

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