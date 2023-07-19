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Чемпион мира по борьбе пальцами ног удалил ногти ради соревнований (фото)

Чемпион мира по борьбе пальцами ног удалил ногти ради соревнований (фото)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1482
Время на прочтение
2 мин
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Чемпион мира по борьбе пальцами ног удалил ногти ради соревнований (фото)

Чемпион мира по борьбе на пальцах ног / Фото: Emma Trimble/SWNS

Он поделился об особенностях тоуреслинга.

Британский железнодорожник продемонстрировал невероятную силу и стал чемпионом мира по малоизвестному виду борьбы пальцами ног.

Об этом пишет nypost.com.

20-летний ветеран необычного вида спорта, 34-летний Бен Вудрофф, победил чемпиона мира по борьбе пальцами ног Алана "Нести" Нэша. Он удерживал этот титул 17 лет.

Бен Вудрофф / Фото: Emma Trimble/SWNS / ©
Бен Вудрофф / Фото: Emma Trimble/SWNS

Изобретенное в дербиширской деревне Веттон в 1974 году, это соревнование состоит в том, что участники сцепляют пальцы ног и пытаются прижать соперника к ноге во время двухчасовых матчей.

"Это похоже на армрестлинг. Вы должны поставить ногу соперника на доску. Это гораздо сложнее, но вы используете похожие мышцы", — сказал он.

Тоуреслинг / Фото: Emma Trimble/SWNS / ©
Тоуреслинг / Фото: Emma Trimble/SWNS

По словам нового чемпиона, наряду с очевидной стойкостью фаланг пальцев, у борцов сильные ноги, мощный корпус и еще более сильная воля.

Вудрофф впервые попробовал тоуреслинг, когда он был маленьким мальчиком.

"Раньше я ходил смотреть борьбу пальцами ног с моими родителями. Я не самый спортивный человек, поэтому я подумал: "Что я могу делать сидя?". Я хотел сделать что-то необычное", — вспомнил Бен.

Бен Вудрофф / Фото: Emma Trimble/SWNS / ©
Бен Вудрофф / Фото: Emma Trimble/SWNS

Мужчина провел свой первый поединок в 14 лет в юношеской лиге, прежде чем присоединиться к мужским соревнованиям, когда ему было 18 лет. С тех пор он борется каждый год. Не обходилось и без травм: "Я не мог соперничать в течение четырех лет, я сильно сломал косточки и восстановил мениск в колене".

Другие возможные побочные эффекты этого спорта – грибковые инфекции и бородавки.

Тоуреслинг / Фото: Emma Trimble/SWNS / ©
Тоуреслинг / Фото: Emma Trimble/SWNS

Чтобы смягчить проблемы со здоровьем и держать себя в тонусе, Вудрофф тренируется с растяжкой пальцев ног, разминающей связки. Он также удалил волосы на теле, чтобы усилить трение.

Мужчина даже хирургическим путем удалил оба ногтя на своих больших пальцах, потому что они "врезались в его кожу".

Чемпион мира по борьбе на пальцах ног / Фото: Emma Trimble/SWNS / ©
Чемпион мира по борьбе на пальцах ног / Фото: Emma Trimble/SWNS

Напомним, в Японии женщина 2700 раз позвонила в полицию. Стало известно, что произошло и чем все кончилось.

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Дата публикации
Просмотры
1482
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