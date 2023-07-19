Чемпион мира по борьбе пальцами ног удалил ногти ради соревнований (фото)

Британский железнодорожник продемонстрировал невероятную силу и стал чемпионом мира по малоизвестному виду борьбы пальцами ног.

Об этом пишет nypost.com.

20-летний ветеран необычного вида спорта, 34-летний Бен Вудрофф, победил чемпиона мира по борьбе пальцами ног Алана "Нести" Нэша. Он удерживал этот титул 17 лет.

Бен Вудрофф / Фото: Emma Trimble/SWNS

Изобретенное в дербиширской деревне Веттон в 1974 году, это соревнование состоит в том, что участники сцепляют пальцы ног и пытаются прижать соперника к ноге во время двухчасовых матчей.

"Это похоже на армрестлинг. Вы должны поставить ногу соперника на доску. Это гораздо сложнее, но вы используете похожие мышцы", — сказал он.

Тоуреслинг / Фото: Emma Trimble/SWNS

По словам нового чемпиона, наряду с очевидной стойкостью фаланг пальцев, у борцов сильные ноги, мощный корпус и еще более сильная воля.

Вудрофф впервые попробовал тоуреслинг, когда он был маленьким мальчиком.

"Раньше я ходил смотреть борьбу пальцами ног с моими родителями. Я не самый спортивный человек, поэтому я подумал: "Что я могу делать сидя?". Я хотел сделать что-то необычное", — вспомнил Бен.

Бен Вудрофф / Фото: Emma Trimble/SWNS

Мужчина провел свой первый поединок в 14 лет в юношеской лиге, прежде чем присоединиться к мужским соревнованиям, когда ему было 18 лет. С тех пор он борется каждый год. Не обходилось и без травм: "Я не мог соперничать в течение четырех лет, я сильно сломал косточки и восстановил мениск в колене".

Другие возможные побочные эффекты этого спорта – грибковые инфекции и бородавки.

Тоуреслинг / Фото: Emma Trimble/SWNS

Чтобы смягчить проблемы со здоровьем и держать себя в тонусе, Вудрофф тренируется с растяжкой пальцев ног, разминающей связки. Он также удалил волосы на теле, чтобы усилить трение.

Мужчина даже хирургическим путем удалил оба ногтя на своих больших пальцах, потому что они "врезались в его кожу".

Чемпион мира по борьбе на пальцах ног / Фото: Emma Trimble/SWNS

Напомним, в Японии женщина 2700 раз позвонила в полицию. Стало известно, что произошло и чем все кончилось.

Читайте также: