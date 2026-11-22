Леандро Паредес / © Associated Press

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Полузащитник сборной Аргентины и "Бока Хуниорс" Леандро Паредес потерял сознание во время интервью после победы в финале Кубка Судамерикана.

Об этом сообщает BBC.

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В решающем матче турнира аргентинская команда победила бразильский "Атлетико Минейро" со счетом 2:0.

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32-летний футболист плохо чувствовал себя из-за сильной жары и высокой влажности в колумбийской Барранкилье, где проходил финальный поединок. Его заменили во втором тайме.

После финального свистка Паредес пришел дать интервью и внезапно упал во время общения с журналистом. Представитель телеканала успел поддержать игрока, чтобы тот не ударился о землю.

После оказания помощи футболист смог самостоятельно дойти до раздевалки, а затем присоединился к празднованию победы вместе с партнерами. Позже Паредес объяснил, что произошло.

"Благодарю всех за сообщения. Это было просто головокружение", — написал он в Instagram.

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Паредес известен своими выступлениями в Европе за "Рому", ПСЖ и "Ювентус". Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча" выбыл до конца года из-за травмы.

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