Чемпион мира по хоккею будет бойкотировать матчи против России из-за войны в Украине

Сборная Финляндии по хоккею / © Associated Press

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Финская хоккейная ассоциация заявила, что ее национальные сборные не будут играть против России, пока идет война в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

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"Наша политика заключается в том, что мы не будем играть против России, пока продолжается военная агрессия против Украины. Мы сейчас собираем как можно больше стран, чтобы сообщить Международной федерации хоккея (IIHF), что никто из нас не будет играть против России. Это играет гораздо более важную роль, чем тот факт, что мы сообщаем об этом только с нашей стороны", — отметил президент Финской хоккейной ассоциации Хейкки Хиетанен.

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Отметим, что мужская сборная Финляндии является действующим чемпионом мира по хоккею.

Среди сборных, которые поддержали возвращение России — только Беларусь и Словакия. Большинство участников будущего мужского ЧМ выступают против этого, в частности Канада, Финляндия, Чехия. Германия, Швеция, Латвия, Великобритания, Норвегия, Дания, Австрия и Украина.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию Российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных соревнований, возникла угроза, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

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В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

Однако бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заверил, что сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею. В то же время вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

Напомним, сборная Украины в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

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