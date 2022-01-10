Чемпион мира по стрельбе случайно застрелил себя, когда наклонялся за патронами

Парню было всего 19 лет.

Победитель чемпионата мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли скончался в результате несчастного случая.

Об этом сообщает Ansa.

Отмечается, что во время охоты с друзьями в лесу в Монтекатине-Валь-ди-Чечини в провинции Пиза итальянец выстрелил себе в живот, когда наклонялся, чтобы подобрать патроны. К сожалению, это действие оказалось роковым.

Друзья стрелка сразу вызвали экстренные службы. Парамедики оперативно госпитализировали титулованного спортсмена. В больнице ему сразу сделали операцию, но спасти не смогли. Причиной смерти Гилли стало сильное внутреннее кровотечение, которое не смогли остановить врачи. Спортсмену было всего 19 лет.

Гилли в октябре прошлого года стал чемпионом мира по командному первенству и смешанному командному первенству. Также итальянец занял третье место в итоговом личном зачете на Кубке мира в Перу. В мае 2021 года он выиграл "золото" в индивидуальных, командных и смешанных состязаниях на юниорском чемпионате Европы в Осиеке в Хорватии.

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