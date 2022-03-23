Чемпион ММА отказался от титульного боя и будет защищать Украину от российских захватчиков

Чемпион ММА отказался от титульного боя и будет защищать Украину от российских захватчиков

Ярослав Амосов защищает родину в рядах территориальной обороны.

Украинский чемпион элитного бойцовского промоушена Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов не выйдет в защиту титула против британца Майкла Пейджа.

Поединок был запланирован на 13 мая в Лондоне. Однако российское вторжение в Украину заставило Амосова вступить в территориальную оборону.

Как сообщила пресс-служба Bellator, бой Амосова и Пейджа не состоится. Вместо этого будет проведен поединок за звание временного чемпиона в полусреднем весе между Пейджем и Логаном Сторли.

В активе Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах.

В июне прошлого года Ярослав единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.

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