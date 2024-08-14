Чемпион НБА Михайлюк официально сменил клуб – известна зарплата украинской звезды баскетбола

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сменил клуб в НБА. 27-летний игрок покинул "Бостон Селтикс" и свободным агентом подписал контракт с "Ютой Джаз".

Об этом новый клуб украинца сообщил на своем официальном сайте и в соцсетях.

"Добро пожаловать", – поздравила Святослава с переходом пресс-служба "Юты Джаз".

Святослав Михайлюк / Фото: x.com/utahjazz

Детали сотрудничества с Михайлюком не разглашаются. По информации авторитетного инсайдера Эдриана Войнаровского, контракт Святослава рассчитан на 4 года и за это время украинец заработает 15 миллионов долларов.

Бесплатный agent F Svi Mykhailiuk был подключен к четырем годам, $15 млн. предприниматель с Utah Jazz, agent Michael Lelchitski @SIGSports тэль ESPN. Играли 41 игры для NBA импульс Boston Celtics последние сезоны. pic.twitter.com/kfUMaN9nM8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2024

"Юта Джаз" стала восьмой командой НБА в карьере Михайлюка. Уроженец Черкасс начал свою профессиональную карьеру в составе "Черкасских Мавп", а в 2014 году переехал за океан, где на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2018 украинца под 47-м номером выбрал "Лос-Анджелес Лейкерс".

Затем Михайлюк выступал в НБА за команды "Детройт Пистонс", "Оклахома-Сити Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Никс", "Шарлотт Хорнетс" и "Бостон Селтикс". За шесть лет в НБА украинец суммарно сыграл 293 матча.

В прошлом сезоне Святослав в составе "Бостон Селтикс" впервые в своей карьере стал чемпионом НБА. Украинец отыграл за "кельтов" 41 матч, набирая в среднем 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи за 10,1 минуты на паркете.

Михайлюк стал лишь вторым украинцем в истории, выигравшим титул чемпиона НБА. Ранее это удавалось только Станиславу Медведенко, который дважды становился чемпионом (2001, 2002) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

В финальной серии против "Даллас Маверикс" (4:1) Михайлюк появлялся на площадке в трех матчах. В целом украинец сыграл почти 15 минут, за которые набрал 5 очков и отличился двумя ассистами.

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