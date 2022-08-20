Чемпион, пограничники с тобой: украинские военные прибыли в Саудовскую Аравию на реванш Усик — Джошуа (фото)

Украинские военные будут лично поддерживать чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа.

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) встретятся в реванше. Военные Государственной пограничной службы Украины лично поддержат украинца в бою.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что команда Усика организовала приезд на бой-реванш 10 военных.

С бойцами Александр познакомился в госпитале в начале войны. Именно эти защитники Украины уговорили его уехать из страны, чтобы сразиться в реванше из Джошуа.

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция второй дуэли между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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