Чемпион, разбивший "глянец" бокса: каким Усик есть в обычной жизни

Александр Усик всегда был не глянцевым, а даже несколько мемным спортсменом, которого любят за пределами бокса. Он может побеждать гигантов в ринге, а после боя искать жену для объятий, выходить на исторический поединок с именем дочери на шортах и превращать ломаный английский в мемы. Именно эта простота, семейство и отказ от глянцевого образа сделали Усика одним из самых «человечных» чемпионов большого спорта.

Пока украинский чемпион готовится к бою против нидерландца Рико Верховена, который 23 мая в Украине будет транслировать платформа «Киевстар ТВ» , ТСН.ua рассказывает, какой Александр Усик находится вне ринга и как украинец сломал «глянцевость» большого спорта.

Чемпион, не играющий в глянец

В большом спорте чемпионов часто превращают в глянцевые бренды. Идеальные фото, контролируемые эмоции, дорогие образы, правильные фразы, продуманные жесты, никакой излишней «странности». Суперзвезда должна выглядеть недостижимой, будто она живет не в том же мире, что и остальные люди. Александр Усик сломал эту формулу.

Он может быть абсолютным чемпионом мира, побеждать Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа, но при этом оставаться смеющимся человеком, танцующим, говорит странные фразы, носит имена детей на шортах и после большого боя прежде всего ищет жену для объятий.

Поэтому Усика любят не только за боксерский гений. Его любят за то, что он не стал пластиковой спортивной звездой.

Украинец никогда не выглядел типичным героем «спортивного люкса». Он не строит образ только на дорогих вещах, показательной агрессии или безупречной медийной картинке. Напротив, часто его главная сила вне ринга именно в том, что он не боится быть смешным, странным или неудобным шаблону.

В одном из интервью The Guardian Усик прямо говорил о себе: "I'm a really funny guy" - "Я очень веселый парень ". Он добавлял, что любит смеяться и танцевать, но из-за войны России против Украины не всегда это легко.

Эта цитата очень точно объясняет его образ. Усик не пытается быть «железным человеком» 24 часа в сутки, он может быть веселым, но не легкомысленным.

Пока американские боксеры меряются автопарками, Усик может спокойно приехать на пресс-конференцию в костюме персонажа из «Острых шапок» или появиться в эфире с плюшевой игрушкой — ослом «Леля», которого ему подарила дочь Елизавета как талисман.

Александр не покупает вещи из-за статуса. Более того, в обычной жизни его чаще всего можно увидеть в простом спортивном костюме от украинских брендов.

« Меня не мотивируют деньги. Деньги — это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно заработать. Моя цель – прожить жизнь так, чтобы быть полезным миру, в котором я живу. Нельзя просто постоянно запихивать деньги в собственные карманы и делать все только для себя. Когда ты умрешь, в твоем гробу не будет карманов . Когда ты предстанешь перед своим финальным судьей, у ценности будут только твои настоящие поступки — не то, сколько ты заработал, а то, что ты действительно сделал», — так рассказывал боксер о своих ценностях журнала The Ring Magazine .

Жена и дети – не деталь картинки.

Одна из самых эмоциональных сцен после больших боев Усика – его моменты с женой Екатериной. После победы над Даниэлем Дюбуа в 2025 году он опубликовал черно-белое фото, где в перчатках занимает Екатерину прямо после боя. Подпись была короткой: «Ты моя поддержка, ты мое все» . Екатерина была рядом во время поединка, переживала и болела за него.

Этот момент важен как часть портрета Усика. После боя, шума, адреналина, камер и титулов он не делает из себя неприкосновенного героя, а обнимает человека, который был рядом.

В глянцевом спорте семья часто становится фоном для красивых фотографий. В случае Усика она выглядит иначе как реальная опора, к которой он возвращается после наибольшего напряжения.

Обьятия с Екатериной после боя показывают не «слабость» чемпиона, а его нормальность, прежде всего то, что он такой же человек, как и каждый, кто наблюдает за его боями.

Усик не просто говорит о семье – он буквально берет ее с собой в ринг. Один из самых ярких примеров его шорты на первый бой с Тайсоном Фьюри в мае 2024 года. На задней части пояса была надпись «Мария» — имя самой молодой дочери Усика, родившейся в январе 2024 года. Украинские медиа отмечали, что боксер пропустил ее рождение, потому что находился в тренировочном лагере перед боем из Фьюри.

Пока Усик готовился к одному из главных боев карьеры, дома родилась его дочь. И когда он вышел на исторический поединок за абсолютное чемпионство, его имя было с ним в ринге.

На шортах Усика по-прежнему появлялись личные символы. В разных боях на экипировке были имена членов семьи, украинский флаг и христианский символ.

Для украинского боксера это часть личной карты – семья, Украина, вера. То, что не видно в статистике боя, но видно в том, как чемпион сам рассказывает о себе без долгих речей.

«Very feel» и «Don't push the horses»: как Усик стал мемом, не пытаясь им быть

Еще одна деталь, которая делает Усика ближе к болельщику и отличает его от коллег по рингу — его коммуникация. Не идеальна, не отполирована, иногда забавна, но очень узнаваема.

Фраза "I'm feel!" I'm very feel!» стала одним из самых известных мемов после его ответов на английском. А перед реваншем из Дюбуа он издал новую фразу — Don't push the horses, дословный перевод с украинской «не гони лошадей» . Эти высказывания быстро разлетелись в Сети, стали мемами и частью интернет-образа Усика.

В этом важна разница между Усиком и многими медийными спортсменами. Он не пытается придумать "вирусную фразу" для TikTok. Она просто рождается из его манеры говорить. Именно поэтому это работает, ведь люди чувствуют не продакшн, а живого человека.

Усиковая ломаная английская, странные переводы украинских фраз и неожиданные ответы стали частью его харизмы. Он будто постоянно выбивается из идеальной картинки большого спорта и именно поэтому становится еще интереснее.

Украинский чемпион вообще умеет превращать даже удивительные жизненные эпизоды в часть своего образа. Один из таких — история с детства, когда его ударил конь.

В 2025 году Усик рассказывал, что самый сильный удар в жизни получил не от Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа или Даниэля Дюбуа, а от лошади, когда ему было 12 лет. «В детстве меня ударила одна лошадь — бам! Ноль боев, ноль побед, один нокаут», — шутил боксер.

Танцы как часть его живого образа

Усик вне ринга часто выглядит совсем не так, как от абсолютного чемпиона ожидает глянцевая культура большого спорта. Он не боится быть смешным, легким, домашним и танцы давно стали частью этого образа.

Это видно не только после больших побед, когда Усик может станцевать на ринге, но и в более обычных моментах. В соцсетях расходилось видео, где он танцует на благотворительном вечере во время выступления Надежды Дорофеевой. И именно такие кадры работают сильнее любой постановочной фотосессии — перед нами не недостижимый чемпион по плакату, человек, умеющий радоваться и жить «здесь и сейчас».

Танцы для Усика – не просто забавные видео. Это часть его общественного вида. Он не боится выглядеть странным или смешным. Именно поэтому фанаты видят в нем не только абсолютного чемпиона, но и человека, которому близки простые вещи — семья, праздник, смех и движение.

Вера, Украина и внутренний стержень

Усик часто говорит не только о спорте. В его публичном образе заметна вера, любовь к Украине и чувство ответственности перед людьми, которые смотрят его бои дома или на фронте.

The Times в материале о боксере отмечал, что он говорит о своей православной вере и ищет в ней силу. Усик не раз подчеркивал войну в Украине, говорил об агрессии врага, жертв и эмоциональной связи с воинами на фронте.

Это тоже отличает его от глянцевой модели спортсмена. Усик не всегда говорит удобно. Не всегда говорит "маркетингово". Но у него есть внутренняя система координат — семья, вера, страна, дисциплина, память об отце, ответственность перед поддерживающими его.

«Я сейчас боксирую не ради поясов. Я боксирую для каждого, кто защищает нашу страну прямо сейчас , и в память о тех воинах, которых уже нет с нами. А также для всех, кто хочет быть свободным и кто встал за свою страну против тех, кто пришел нас завоевать», — подчеркивал он в комментарии для британского издания TalkSPORT.

Как он сломал глянцевость большого спорта

Современный спорт любит идеально «упакованных» героев, а Усик стал большим именно потому, что не до конца вписался в эту «упаковку».

Он не выглядит как человек, полностью созданный PR-командами. Его английский не всегда идеальный, шутки не всегда понятны с первого раза, а поведение иногда странно. Его эмоции могут быть очень открытыми, а семейные символы слишком личны, чтобы быть просто дизайном. И именно это все вместе сделало его сильнейшим персонажем.

Глянец часто создает дистанцию, а украинец эту дистанцию сокращает. Поэтому зритель видит не только чемпиона с поясами, а человека, который может после боя обнять жену, выйти на ринг с именем дочери, сказать что-то странное по-английски, заплакать, посмеяться, станцевать и потом снова победить.

