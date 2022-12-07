Чемпион Украины по баскетболу досадно уступил в овертайме матча Еврокубка

"Прометей" провел очередной поединок во втором по престижности клубном турнире Европы – Еврокубке.

Во вторник, 6 декабря, действующий чемпион Украины по баскетболу "Прометей" уступил французскому "Буру" в матче седьмого тура группового этапа Еврокубка.

Поединок завершился со счётом 92:85.

Украинская команда победила в первой четверти, однако соперник сравнял счет во второй. После большого перерыва борьба была равной и только в овертайме французы вырвали победу.

Самым результативным игроком матча в составе "Прометея" стал защитник Иссуф Санон. Он набрал 18 очков и прибавил к ним 5 подборов.

Украинская команда занимает седьмое место из десяти в турнирной таблице группового этапа. В 1/8 финала выйдут восемь сильнейших команд.

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