Чемпион Украины по баскетболу поднялся в тройку лидеров группы Еврокубка

В среду, 26 октября, "Прометей" провел очередной поединок во втором по престижности клубном турнире Европы – Еврокубке.

Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" одержал победу над турецким "Бурсаспором" в матче третьего тура группового этапа Еврокубка.

Поединок завершился со счётом 90:84.

Украинская команда не уступила сопернику ни в одной четверти, выиграв первые три и сведя последнюю к ничейному результату.

Лучшим игроком встречи пуэрториканский защитник "Прометея" Джиан Клавелл – за 30 минут на паркете набрал 26 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Благодаря этой победе "Прометей" поднялся на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре группового турнира Еврокубка "Прометей" в гостях встретится с испанским "Ховентутом Бадалона". Матч состоится 2 ноября.

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