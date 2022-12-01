Чемпион Украины по баскетболу совершил фантастический камбэк в матче Еврокубка, но потерял победу на последних секундах

"Прометей" провел очередной поединок во втором по престижности клубном турнире Европы – Еврокубке.

В среду, 30 ноября, действующий чемпион Украины по баскетболу "Прометей" уступил немецкому "Ульму" в матче шестого тура группового этапа Еврокубка.

Украинская команда уступила три четверти. Перед заключительной 10-минуткой преимущество "Ульма" составляло 16 пунктов.

В последней четверти "Прометей" сумел не только отыграть преимущество, но и опередить оппонентов пять очков. Однако немецкая команда сумела снова вырвать лидерство и удержала минимальное преимущество на последних секундах.

Для "Прометея" это поражение стало третьим в шести матчах. Команда Ронена Гинзбурга занимает седьмое место в группе А.

В следующем туре группового турнира Еврокубка "Прометей" встретится с французским "Буром". Матч состоится 6 декабря.

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