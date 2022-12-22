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Чемпион Украины по баскетболу вырвал важную победу в драматическом поединке Еврокубка

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
241
Время на прочтение
2 мин
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Чемпион Украины по баскетболу вырвал важную победу в драматическом поединке Еврокубка

Фото: БК Прометей

"Прометей" провел очередной поединок во втором по престижности клубном турнире Европы – Еврокубке.

В среду, 21 декабря, действующий чемпион Украины по баскетболу "Прометей" одолел итальянский "Рейер" в матче девятого тура группового этапа Еврокубка.

Поединок завершился со счётом 71:75.

В начале поединка соперники вырвали преимущество в 10 очков. Впрочем, перед первым перерывом "красно-белые" вдвое сократили свое отставание – 14:19. Вторая четверть тоже получилась неудачной для украинского клуба – игроки команды продолжали промахиваться с периметра.

Ход игры изменился в третьей четверти. На 23-й минуте корзина хозяев площадки наконец-то была поражена после броска из-за дуги – отличился Калеб Агада. Калебу вскоре с линии штрафных бросков удалось впервые вывести "Прометей" вперед в этом матче (41:40), после чего наша команда уже не лишалась лидерства вплоть до финальной сирены. За 4 минуты до конца четверти она вела уже "+10" благодаря рывку 11:0, который был организован через несколько минут.

За 30 секунд до завершения четверти украинская команда вела в счете с преимуществом всего в три очка. Калеб Агада и Ди Джей Кеннеди упустили возможность реализовать 4 штрафных броска и подарили блестящий шанс соперникам. Далее сфолили подопечные Гинзбурга, а игрок Рейера использовал возможность заработать два пункта. Завершился поединок с преимуществом в четыре очка.

  • Самым результативным игроком матча в составе "Прометея" стал чешский центровой Отто Балвин (18 очков, 8 подборов, 1 передача).
  • После 9 туров "Прометей" находится на четвертой ступени турнирной таблицы, "Рейер" – на третьей строчке.

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Дата публикации
Просмотры
241
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