Чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов

Чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов

Украинский кикбоксер, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин отдал жизнь на войне с российскими захватчиками.

Украина продолжает терять отважных своих защитников в боях с российскими оккупантами. После смерти украинского боксера Олега Прудкого стало известно о гибели еще одного спортсмена.

На фронте погиб чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по боевым искусствам "муай-тай" Алексей Янин.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Еще в 2014 году Янин пошел добровольцем в ВСУ, а после возвращения из срочной службы продолжил защищать родину в рядах отряда "Азов".

Алексей вместе с собратьями держали оборону Мариуполя. К сожалению, оккупанты убили чемпиона мира в ночь на 7 апреля во время боевых действий. У погибшего героя осталась жена Тамара и сын Назарий.

Ранее ТСН Проспорт сообщал о еще одной потере для украинского бокса. Бывший украинский боксер и арбитр Алексей Купырев погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе

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