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Чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов

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Чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов

Фото: Министерство молоди и спорта Украины

Украинский кикбоксер, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин отдал жизнь на войне с российскими захватчиками.

Украина продолжает терять отважных своих защитников в боях с российскими оккупантами. После смерти украинского боксера Олега Прудкого стало известно о гибели еще одного спортсмена.

На фронте погиб чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по боевым искусствам "муай-тай" Алексей Янин.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Еще в 2014 году Янин пошел добровольцем в ВСУ, а после возвращения из срочной службы продолжил защищать родину в рядах отряда "Азов".

Алексей вместе с собратьями держали оборону Мариуполя. К сожалению, оккупанты убили чемпиона мира в ночь на 7 апреля во время боевых действий. У погибшего героя осталась жена Тамара и сын Назарий.

Ранее ТСН Проспорт сообщал о еще одной потере для украинского бокса. Бывший украинский боксер и арбитр Алексей Купырев погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе

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