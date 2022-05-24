Чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов

Украинский кикбоксер, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин отдал жизнь на войне с российскими захватчиками.
Украина продолжает терять отважных своих защитников в боях с российскими оккупантами. После смерти украинского боксера Олега Прудкого стало известно о гибели еще одного спортсмена.
На фронте погиб чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по боевым искусствам "муай-тай" Алексей Янин.
Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.
Еще в 2014 году Янин пошел добровольцем в ВСУ, а после возвращения из срочной службы продолжил защищать родину в рядах отряда "Азов".
Алексей вместе с собратьями держали оборону Мариуполя. К сожалению, оккупанты убили чемпиона мира в ночь на 7 апреля во время боевых действий. У погибшего героя осталась жена Тамара и сын Назарий.
Ранее ТСН Проспорт сообщал о еще одной потере для украинского бокса. Бывший украинский боксер и арбитр Алексей Купырев погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе
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