Чемпиона мира эвакуировали с трассы после жуткого падения на Олимпиаде-2026
Новозеландец Финли Мелвилл Айвз неудачно приземлился в квалификации хафпайпа.
Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл-Айвз потерпел ужасное падение во время своего выступления в квалификации мужского хафпайпа на зимней Олимпиаде-2026.
19-летний действующий чемпион мира упал с большой высоты во время второй попытки квалификации.
Он выполнил высокий прыжок с несколькими оборотами и трюками, поднявшись примерно на пять метров над краем склона, однако во время приземления упал и остался лежать неподвижно на трассе.
Соревнования временно приостановили, а врачи оперативно оказали спортсмену помощь на трассе. После этого новозеландца под аплодисменты зрителей эвакуировали со склона на специальных санях.
Ранее сообщалось, что легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн потерпела жуткое падение во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026. Ее эвакуировали с трассы вертолетом и доставили в больницу, а затем сделали операцию из-за перелома ноги.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.