Чемпиона мира по боксу брутально "вырубили" на третьей секунде раунда: видео эффектного нокаута

Чемпиона мира по боксу брутально "вырубили" на третьей секунде раунда: видео эффектного нокаута

Испанец Кико Мартинес сотворил громкую сенсацию, вернув себе титул IBF в полулегком весе.

35-летний испанский боксер Кико Мартинес зрелищно нокаутировал британца Кида Гелехеда и завладел поясом IBF в полулегком весе. Поединок прошел на родине Гелехеда в английском Шеффилде.

Любимец местной публики выиграл первые четыре раунда, полностью доминируя в ринге. Однако в пятой трехминутке Мартинес шокировал своего соперника, отправив его на канвас мощным ударом по правой. Гелехед поднялся с тяжелого нокдауна и благодаря гонгу получил минуту на передышку.

Однако уже на старте следующего раунда опытный испанец добил своего оппонента. Первым же ударом с правой Мартинес окончательно "вырубил" Гелехеда - рефери не стал начинать отсчет и моментально зафиксировал нокаут.

KIKO MARTINEZ KNOCKS OUT KID GALAHAD WITH THE FIRST PUNCH OF THE SIXTH ROUND! #GalahadMartinez pic.twitter.com/ztiAREQKyo — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2021

Для Мартинеса победа стала 43-й на профессиональном ринге. Также на его счету 10 поражений и две ничьих. Испанец во второй раз в своей карьере завоевал чемпионский титул. В августе 2013 года он отобрал пояс IBF у колумбийца Джонатана Ромеро, однако через год проиграл его британцу Карлу Фремптону.

Гелехед потерпел лишь второе поражение в карьере. В его послужном списке 28 побед (17 - нокаутом).

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