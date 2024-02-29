Чемпиона мира по футболу Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба получил дисквалификацию на четыре года за употребление допинга.

Как сообщает издание Tuttosport, такое решение принял Национальный антидопинговый трибунал Италии, который ранее отстранил 30-летнего француза от футбола до выяснения обстоятельств.

Погба провалил допинг-тест после матча первого тура итальянской Серии А против "Удинезе", который состоялся 20 августа прошлого года. В октябре стало известно, что повторная допинг-проба французского хавбека также показала повышенный уровень тестостерона в крови.

Сообщалось, что Полю грозит "бан" на четыре года, если будет доказано, что он умышленно употреблял запрещенный препарат. В итоге доказать обратное футболисту не удалось.

Погба уже заявил, что подаст апелляцию на свою дисквалификацию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, летом 2022 года Погба в статусе свободного агента вернулся в "Ювентус" после шести сезонов в "Манчестер Юнайтед", который заплатил туринцам 105 миллионов евро за трансфер француза.

Ранее Поль уже защищал цвета "бьянконери" с 2012 по 2016 год. Суммарно хавбек сыграл в составе "Старой синьоры" 190 матчей, отличившись 34 голами и 41 ассистом.

В этом сезоне Погба провел на поле всего 52 минуты в двух матчах Серии А, в которых результативными действиями не отличился.

За сборную Франции футболист выступает с 2013 года и сыграл 91 матч, забил 11 голов. В составе "Ле Блэ" он стал серебряным призером Евро-2016, победителем чемпионата мира-2018, а также выиграл Лигу наций-2020/21.

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