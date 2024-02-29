Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Чемпиона мира по футболу Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга

Чемпиона мира по футболу Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга

Поль Погба / Фото: Associated Press

Француз намерен обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде.

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба получил дисквалификацию на четыре года за употребление допинга.

Как сообщает издание Tuttosport, такое решение принял Национальный антидопинговый трибунал Италии, который ранее отстранил 30-летнего француза от футбола до выяснения обстоятельств.

Погба провалил допинг-тест после матча первого тура итальянской Серии А против "Удинезе", который состоялся 20 августа прошлого года. В октябре стало известно, что повторная допинг-проба французского хавбека также показала повышенный уровень тестостерона в крови.

Сообщалось, что Полю грозит "бан" на четыре года, если будет доказано, что он умышленно употреблял запрещенный препарат. В итоге доказать обратное футболисту не удалось.

Погба уже заявил, что подаст апелляцию на свою дисквалификацию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, летом 2022 года Погба в статусе свободного агента вернулся в "Ювентус" после шести сезонов в "Манчестер Юнайтед", который заплатил туринцам 105 миллионов евро за трансфер француза.

Ранее Поль уже защищал цвета "бьянконери" с 2012 по 2016 год. Суммарно хавбек сыграл в составе "Старой синьоры" 190 матчей, отличившись 34 голами и 41 ассистом.

В этом сезоне Погба провел на поле всего 52 минуты в двух матчах Серии А, в которых результативными действиями не отличился.

За сборную Франции футболист выступает с 2013 года и сыграл 91 матч, забил 11 голов. В составе "Ле Блэ" он стал серебряным призером Евро-2016, победителем чемпионата мира-2018, а также выиграл Лигу наций-2020/21.

Читайте также:

Роналду дисквалифицировали за непристойный жест в адрес фанатов в Саудовской Аравии

Умер лучший бомбардир в истории львовских "Карпат"

Гол Мудрика помог "Челси" одержать сложную победу и выйти в четвертьфинал Кубка Англии (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация