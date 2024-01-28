Сборная Украины заняла девятое место в классической смешанной эстафете на континентальном первенстве по биатлону.

В воскресенье, 28 января, в заключительный день чемпионата Европы по биатлону 2024 года в словацком Брезно-Осрбли состоялась классическая смешанная эстафета.

За украинскую сборную в гонке бежали Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина. До финиша наша команда добралась девятой .

На стартовом этапе Мандзын использовал всего один дополнительный патрон на стрельбе и передал эстафету на четвертом месте.

На втором этапе Пидручный дважды промахнулся на стрельбе лежа, а на стойке не сумел закрыть все мишени и отправился на один штрафной круг, в результате чего передал эстафету восьмым.

На третьем этапе Дмитренко идеально стреляла лежа и использовала один дополнительный патрон на стойке, передала эстафету седьмой.

На последнем этапе Меркушина провалила стрельбу лежа, уйдя на три штрафных круга. На огневом рубеже стоя она использовала два дополнительных патрона и в итоге "привезла" сборную Украины на девятое место.

"Золото" чемпионата Европы по биатлону в классической смешанной эстафете завоевала команда Норвегии. "Серебро" выиграла Франция, а "бронзу" – Италия.

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты классической смешанной эстафеты

1. Норвегия (1+7) 1:04:23.3

2. Франция (1+7) +14.6

3. Италия (0+5) +53.8

4. Швеция (2+15) +1:42.2

5. Германия (2+10) +2:37.6

6. Австрия (2+15) +2:54.6

...

9. Украина (4+12) +4:16.2

Завершится Евро-2024 по биатлону одиночной смешанной эстафетой, в которой Украину представит дуэт Антон Дудченко – Елена Городная. Эта гонка также состоится 28 января, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Добавим, что в копилке сборной Украины пока что одна медаль ЧЕ-2024 по биатлону. Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринте.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону является подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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