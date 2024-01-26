Лучшим среди украинцев в спринте стал Виталий Мандзын, занявший 12-е место.

В пятницу, 26 января, на чемпионате Европы по биатлону-2024 в словацком Брезно-Осрбли состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли шесть биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев в спринте показал Мандзын – 12-е место. Пидручный – 20-й, Дудченко – 25-й.

В гонку преследования также отобрались еще три украинца: Прима – 46-й, Лесюк – 53-й, Тищенко – 58-й.

Чемпионом Европы в спринтерской гонке стал француз Антонен Гигонна. "Серебро" выборол норвежец Йохан-Олав Ботн, а "бронзу" – еще один представитель Норвегии Исак Фрэй.

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты мужского спринта

1. Антонен Гигонна (Франция, 0+0) 22:51.9 минуты

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 1+1) +14.5

3. Исак Фрэй (Норвегия, 1+0) +16.7

4. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1) +25.5

5. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+2) +32.3

6. Тео Гийяр-Полле (Франция, 1+0) +32.9

...

12. Виталий Мандзын (Украина, 0+0) +51.2

20. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:17.9

25. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:22.9

46. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:57.0

53. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +2:01.5

58. Артем Тищенко (Украина, 1+1) +2:09.0

Добавим, что 26 января на континентальном первенстве по биатлону также состоится женский спринт. Начало гонки – в 15:30 по киевскому времени.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону является подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Чемпионат Европы по биатлону-2024: расписание всех гонок и где смотреть

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты женской индивидуальной гонки

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты мужской индивидуальной гонки