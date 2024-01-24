Два украинских биатлониста финишировали в топ-20 "индивидуалки" на континентальном первенстве.

В среду, 24 января, в словацком Брезно-Осрбли начался чемпионат Европы по биатлону-2024. Программу соревнований открыла мужская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Тарас Лесюк, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Дмитрий Грущак.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, занявший 12-е место. В топ-20 также попал Мандзын, который стал 16-м.

Весь пьедестал разделили норвежские биатлонисты. Чемпионом Европы в индивидуальной гонке стал Вебьорн Соэрум, "серебро" выиграл Йохан Ботн, а "бронзу" – Мартин Ульдаль.

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты мужской индивидуальной гонки

1. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+0+0+0) 51:32.7

2. Йохан Ботн (Норвегия, 2+0+0+0) +1:09.7

3. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+0+0+1) +1:44.9

4. Мартин Невланд (Норвегия, 1+0+0+0)

5. Исаак Фрей (Норвегия, 0+0+0+1) +2:13.1

6. Винсент Боначчи (США, 0+0+0+0) +2:27.9

...

12. Антон Дудченко (Украина, 1+0+0+0) +3:54.3

16. Виталий Мандзын (Украина, 0+1+0+1) +4:38.4

34. Артем Тищенко (Украина, 1+0+1+0) +6:46.5

58. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+1+2) +8:20.8

73. Дмитрий Грущак (Украина, 1+0+2+1) +9:34.6

Добавим, что 24 января на континентальном первенстве по биатлону также состоится женская индивидуальная гонка, в которой от Украины будут бежать Любовь Кипяченкова, Анна Кривонос, Александра Меркушина и Елена Городная. Старт – в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, чемпионат Европы по биатлону является подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

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