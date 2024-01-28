Сборная Украины в последней гонке континентального первенства по биатлону заняла восьмое место.
В воскресенье, 28 января, чемпионат Европы по биатлону 2024 года в словацком Брезно-Осрбли закончился одиночной смешанной эстафетой.
Украинскую сборную в заключительной гонке континентального первенства представлял дуэт Антон Дудченко – Анна Кривонос.
К слову, изначально планировалось, что сингл-микст побежит Елена Городная, но по неизвестным причинам в последний момент перед стартом ее заменила Кривонос. Финишировали "сине-желтые" на восьмой позиции.
Выиграла одиночную смешанную эстафету Швеция. Второй стала Норвегия, а замкнула тройку призеров Австрия.
Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты одиночной смешанной эстафеты
1. Швеция (0+6) 41:50.1
2. Норвегия (1+14)+13.9
3. Австрия (0+9)+43.9
4. Молдова (0+6)+45.4
5. Италия (0+10) +51.6
6. Швейцария (1+10) +1:20.1
7. Германия (1+9) +1:27.0
8. Украина (0+7) +1:27.9
Таким образом, сборная Украины завершила Евро-2024 по биатлону с одной медалью – Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринте.
Отметим, что чемпионат Европы по биатлону был подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.
Что касается Кубка мира по биатлону-2023/24, то соревнования возобновятся в конце февраля. Седьмой этап сезона будет принимать 29 февраля – 3 марта норвежский Холменколлен.
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