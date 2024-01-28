Сборная Украины в последней гонке континентального первенства по биатлону заняла восьмое место.

В воскресенье, 28 января, чемпионат Европы по биатлону 2024 года в словацком Брезно-Осрбли закончился одиночной смешанной эстафетой.

Украинскую сборную в заключительной гонке континентального первенства представлял дуэт Антон Дудченко – Анна Кривонос.

К слову, изначально планировалось, что сингл-микст побежит Елена Городная, но по неизвестным причинам в последний момент перед стартом ее заменила Кривонос. Финишировали "сине-желтые" на восьмой позиции .

Выиграла одиночную смешанную эстафету Швеция. Второй стала Норвегия, а замкнула тройку призеров Австрия.

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Швеция (0+6) 41:50.1

2. Норвегия (1+14)+13.9

3. Австрия (0+9)+43.9

4. Молдова (0+6)+45.4

5. Италия (0+10) +51.6

6. Швейцария (1+10) +1:20.1

7. Германия (1+9) +1:27.0

8. Украина (0+7) +1:27.9

Таким образом, сборная Украины завершила Евро-2024 по биатлону с одной медалью – Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринте.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону был подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Что касается Кубка мира по биатлону-2023/24, то соревнования возобновятся в конце февраля. Седьмой этап сезона будет принимать 29 февраля – 3 марта норвежский Холменколлен.

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