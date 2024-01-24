В среду, 24 января, на чемпионате Европы по биатлону-2024 в словацком Брезно-Осрбли состоялась женская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли четыре биатлонистки: Любовь Кипяченкова, Анна Кривонос, Александра Меркушина и Елена Городная.

Лучшей среди украинок в "индивидуалке" стала Александра Меркушина, занявшая 18-е место. В топ-30 также вошла Кривонос – 26-я позиция.

Выиграла индивидуальную гонку норвежка Марен Киркейде. Серебряной призеркой ЧЕ стала Алина Стремоус из Молдовы, а "бронзу" завоевала словачка Эма Капустова.

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты женской индивидуальной гонки

1. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+0+0) 41:26.2 минуты

2. Алина Стремоус (Молдова, 0+0+0+0)+46.5

3. Эма Капустова (Словакия, 0+0+0+0) +59.1

4. Ида Лиен (Норвегия, 1+0+0+2) +2:03.4

5. Марион Визензартер (Германия, 0+0+1+0) +2:04.8

6. Анни Линд (Швеция, 0+0+0+0) +2:10.4

...

18. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+0) +3:14.3

26. Анна Кривонос (Украина, 0+1+0+1) +3:55.0

49. Елена Городная (Украина, 0+1+0+3) +6:34.2

61. Любовь Кипяченкова (Украина, 0+1+1+3) +7:47.0

Добавим, что 24 января на континентальном первенстве по биатлону также состоялась мужская индивидуальная гонка, которую выиграл норвежец Вебьорн Соэрум. Лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко, занявший 12-е место.

Следующие гонки чемпионата Европы по биатлону запланированы на пятницу, 26 января. Это будут мужские и женские спринты.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону является подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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