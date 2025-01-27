Чемпионат Европы по биатлону-2025: расписание всех гонок и где смотреть

Континентальное первенство по биатлону продлится с 29 января по 2 февраля в итальянском Мартел-валь-Мартелло.
С 29 января по 2 февраля в итальянском Мартел-валь-Мартелло состоится чемпионат Европы по биатлону 2025 года.
В программу соревнований континентального первенства включены индивидуальные гонки, спринты, персьюты и классические эстафеты.
Чемпионат Европы будет предшествовать главному старту биатлонного сезона – чемпионату мира, который с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.
Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 запланирован на 6-9 марта в чешском Нове-Место.
Расписание гонок чемпионата Европы по биатлону-2025
29 января
11:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
15:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
31 января
11:45 – Спринт, 7,5 км, женщины
15:15 – Спринт, 10 км, мужчины
1 февраля
12:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
14:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
2 февраля
11:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины
14:45 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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