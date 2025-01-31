В пятницу, 31 января, на чемпионате Европы по биатлону-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Руслан Ткаленко и Роман Боровик.

Лучший результат среди украинцев показал Тищенко, с чистой стрельбой занявший 20-е место. В топ-40 также финишировал Цымбал, который с одним промахом стал 34-м.

Чемпионом Европы по биатлону в спринте стал норвежец Сиверт Гутторм Баккен. "Серебро" выиграл его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен, а "бронзу" завоевал австриец Фредрик Мюльбахер.

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты мужского спринта

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия, 0+0) 25:03.6

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0) +6.6

3. Фредрик Мюльбахер (Австрия, 0+0)+10.2

4. Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 1+1)+12.0

5. Исак Фрей (Норвегия, 1+0) +12.7

6. Эмиль Никвист (Швеция, 0+0) +15.2

...

20. Артём Тищенко (Украина, 0+0) +54.3

34. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:18.3

42. Руслан Ткаленко (Украина, 0+1) +1:29.4

59. Денис Насыко (Украина, 2+2) +2:03.5

61. Роман Боровик (Украина, 0+2) +2:08.0

Добавим, что ранее сегодня на ЧЕ-2025 по биатлону состоялся женский спринт, где лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина, которая заняла 12-е место.

Следующие гонки континентального первенства – женский и мужской персьюты – состоятся в субботу, 1 февраля.

Завершится чемпионат Европы по биатлону в воскресенье, 2 февраля, классическими эстафетами.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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