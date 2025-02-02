В воскресенье, 2 февраля, чемпионат Европы по биатлону-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло завершился мужской эстафетой.

За сборную Украины в ней бежали Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. "Сине-желтые" финишировали на восьмом месте.

На первом этапе Тищенко чисто стрелял лежа и после огневого рубежа был на второй позиции. Благодаря безупречной стрельбе стоя Артем вывел украинскую сборную на первое место, но передал эстафету уже четвертым с отставанием 16,7 секунды от лидера.

На втором этапе Мандзын после идеальной стрельбы лежа занимал второе место. Стойку Виталий прошел с одним дополнительным патроном и покинул огневой рубеж на втором месте, а эстафету передал третьим с отставанием 1:06,4 минуты от лидера.

На третьем этапе Дудченко использовал по два дополнительных патрона на обоих огневых рубежах и держался на третьей позиции, а передал эстафету четвертым с отставанием 2.22,2 минуты от лидера – Норвегии и всего 20 секунд от второго места – Франции.

На четвертом этапе Лесюк использовал три дополнительных патрона на стрельбе лежа, едва избежав штрафного круга, сохранив четвертую позицию. Со стойкой Тарас не справился, уйдя на два штрафных круга, из которых вернулся на восьмой позиции.

Выиграла мужскую этафету команда Норвегии. "Серебро" завоевала Германия, а "бронзу" выборола Франция.

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты мужской эстафеты

1. Норвегия (0+1) 1:16:00

2. Германия (1+12) +2:06.9

3. Франция (2+17) +2:36.2

4. Италия (1+7) +3:10.2

5. Швеция (1+21) +3:40.3

6. Болгария (1+14) +3:55.7

...

8. Украина (2+11) +4:17.6

Отметим, что сегодня на континентальном первенстве по биатлону также состоялась женская эстафета, в которой сборная Украины финишировала на восьмой позиции.

Таким образом, украинская команда завершила чемпионат Европы по биатлону-2025 без медалей.

Чемпионат Европы предшествовал главному старту биатлонного сезона – чемпионату мира, который с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 запланирован на 6-9 марта в чешском Нове-Место.

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