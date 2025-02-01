В субботу, 1 февраля, чемпионат Европы по биатлону-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло продолжился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Артем Тищенко (стартовал 20-м по итогам спринта), Богдан Цымбал (34-м), Руслан Ткаленко (42-м) и Денис Насыко (59-м).

Лучший результат среди украинцев показал Тищенко, который с чистой стрельбой финишировал 25-м.

Чемпионом Европы по биатлону в персьюте стал итальянец Патрик Браунгофер. Компанию на пьедестале ему составили норвежцы: "серебро" завоевал Исак Фрей, а "бронзу" взял Сверре Аспенс.

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты мужской гонки преследования

1. Патрик Браунгофер (Италия, 0+0+0+0) 34:27.2

2. Исак Фрей (Норвегия, 0+0+2+0) +22.7

3. Сверре Аспенс (Норвегия, 1+0+1+2)+37.5

4. Зиверт Баккен (Норвегия, 1+0+1+1) +46.3

5. Джакопо Леонезио (Италия, 0+0+0+0) +1:14.3

6. Оскар Ломбардо (Франция, 1+1+2+2) +1:18.5

...

25. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0) +2:36.7

35. Руслан Ткаленко (Украина, 0+0+1+1) +3:22.8

43. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+1+1) +4:22.1

55. Денис Насыко (Украина, 1+2+2+3) +6:36.7

Ранее сегодня на ЧЕ-2025 по биатлону также состоялась женская гонка преследования, где лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина, которая финишировала 18-й.

Завершится чемпионат Европы по биатлону в воскресенье, 2 февраля, классическими эстафетами.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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