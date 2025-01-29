В среду, 29 января, в первый соревновательный день чемпионата Европы по биатлону-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло состоялась мужская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко и Роман Боровик.

Лучший результат среди украинцев показал Тищенко, который с чистой стрельбой занял 15-е место.

Чемпионом Европы по биатлону в индивидуальной гонке стал норвежец Исак Фрей. "Серебро" завоевал австриец Фредрик Меглбахер, а "бронзу" – швед Эмиль Никвист.

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты мужской индивидуальной гонки

1. Исак Фрей (Норвегия, 1+1+0+0) 54:10.7

2. Фредрик Меглбахер (Австрия, 0+0+0+1)+31.7

3. Эмиль Никвист (Швеция, 0+0+0+1) +47.2

4. Ветле Шостад Кристианесен (Норвегия, 1+0+0+1) +1:16.7

5. Йохан-Олаф Ботн (Норвегия, 1+1+0+0) +1:19.9

6. Патрик Браунгофер (Италия, 1+1+0+1) +1:20.4

...

15. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0) +2:19.8

22. Денис Насыко (Украина, 1+1+0+0) +2:54.2

23. Руслан Ткаленко (Украина, 1+0+1+0) +3:01.3

38. Богдан Цымбал (Украина, 2+0+1+0) +4:22.9

41. Роман Боровик (Украина, 0+1+2+0) +4:43.8

Добавим, что сегодня континентальное первенство по биатлону стартовало женской индивидуальной гонкой, где лучший результат среди украинок показала Лилия Стеблина, которая финишировала 18-й.

Следующие гонки ЧЕ-2025 по биатлону – женский и мужской спринты – состоятся в пятницу, 31 января.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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