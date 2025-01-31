В пятницу, 31 января, чемпионат Европы по биатлону-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло продолжился женской спринтеской гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Анастасия Меркушина, Дарина Чалык, Александра Меркушина, Лилия Стеблина и Анна Кривонос.

Лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина, которая с идеальной стрельбой финишировала на 12-м месте.

В топ-40 попали еще две украинки: Анастасия Меркушина (21-я) и Лилия Стеблина (32-я). Анна Кривонос после пяти промахов снялась с гонки и не финишировала.

Чемпионкой Европы по биатлону в спринте стала шведка Анна-Карин Хайденберг. "Серебро" выиграла француженка Амандин Менжен, а "бронзу" завоевала латвийка Байба Бендика.

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты женского спринта

1. Анна-Карин Хайденберг (Швеция, 0+0) 21:43.1

2. Амандин Менжен (Франция, 1+0)+49.3

3. Байба Бендика (Латвия, 0+2) +49.4

4. Марте Йохансен (Норвегия, 0+0) +50.9

5. Софи Шово (Франция, 0+2) +54.9

6. Сири Скар (Норвегия, 1+0) +55.5

...

12. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +1:19.4

21. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:46.2

32. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +2:08.4

55. Дарина Чалык (Украина, 2+2) +2:50.1

Анна Кривонос (Украина, 1+4) – не финишировала

Добавим, что сегодня на ЧЕ-2025 по биатлону также состоится мужской спринт, который начнется в 15:15 по киевскому времени. Украину будут представлять Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Руслан Ткаленко и Роман Боровик.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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