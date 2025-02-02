В воскресенье, 2 февраля, в последний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло прошла женская эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Ирина Петренко, Елена Городная, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко. "Сине-желтые" финишировали на восьмой позиции.

На протяжении гонки украинки суммарно использовали 17 дополнительных патронов – больше всего среди всех команд. Кроме того, на третьем этапе "сине-желтые" также имели круг штрафа.

Выиграла женскую этафету команда Германии. "Серебро" завоевала Франция, а "бронзу" выборола Италия.

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты женской эстафеты

1. Германия (0+9) 1:14:04.2

2. Франция (1+11)+22.3

3. Италия (1+9) +41.4

4. Болгария (1+9) +1:10.0

5. Австрия (1+11) +1:14.7

6. Швеция (1+10) +1:26.2

...

8. Украина (1+17) +2:39.6

Сегодня континентальное первенство по биатлону завершится мужской эстафетой, которая начнется в 14:45 по киевскому времени. За сборную Украины побегут Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Чемпионат Европы будет предшествовать главному старту биатлонного сезона – чемпионату мира, который с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты мужской гонки преследования

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты женской гонки преследования

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты мужского спринта