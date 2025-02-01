В субботу, 1 февраля, чемпионат Европы по биатлону-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло продолжился женской гонкой преследования.

Украину в ней представляли четыре биатлонистки: Александра Меркушина (12-я стартовая позиция по итогам спринта), Анастасия Меркушина (21-я), Лилия Стеблина (32-я) и Дарина Чалык (55-я).

Лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина, которая с двумя промахами финишировала 18-й.

Чемпионкой Европы по биатлону в персьюте стала латвийка Байба Бендика. "Серебро" выборола шведка Анна-Карин Хайденберг, а "бронзу" завоевала итальянка Линда Цингерле.

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты женской гонки преследования

1. Байба Бандика (Латвия, 0+0+0+3) 33:54.4 минуты

2. Анна-Карин Хайденберг (Швеция, 1+1+1+1) +15.6

3. Линда Цингерле (Италия, 0+1+1+0)+19.2

4. Туули Томингас (Эстония, 2+0+0+0) +27.6

5. Софи Шово (Франция, 1+1+0+2) +27.8

6. Жилон Гюгонна (Франция, 0+0+1+1)+25.6

...

18. Александра Меркушина (Украина, 1+0+1+0) +1:56.9

28. Лилия Стеблина (Украина, 0+0+1+) +4:31.5

35. Анастасия Меркушина (Украина, 2+2+1+1) +3:52.0

53. Дарина Чалык (Украина, 2+2+3+2) +6:59.8

Добавим, что сегодня на ЧЕ-2025 по биатлону состоится мужская гонка преследования, которая начнется в 14:45 по киевскому времени. Украину будут представлять Артем Тищенко (будет стартовать 20-м), Богдан Цымбал (34-м), Руслан Ткаленко (42-м) и Денис Насыко (59-м).

Завершится чемпионат Европы по биатлону в воскресенье, 2 февраля, классическими эстафетами.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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