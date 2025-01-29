В среду, 29 января, чемпионат Европы по биатлону-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло начался женской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалык и Лилия Стеблина.

Лучший результат среди украинок показала Стеблина, которая с двумя штрафными минутами финишировала 18-й. Все пять представительниц Украины вошли в топ-40.

Чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке стала немка Йоханна Пуфф. "Серебро" завоевала ее соотечественница Марлен Фихтнер, а "бронзу" выборола шведка Анна-Карин Хайденберг.

Чемпионат Европы по биатлону-2025: результаты женской индивидуальной гонки

1. Йоханна Пуфф (Германия, 0+0+0+0) 47:06.4

2. Марлен Фихтнер (Германия, 0+0+0+0) +9.5

3. Анна-Карин Хайденберг (Швеция, 1+1+0+1) +18.0

4. Амандин Менжен (Франция, 0+1+0+1) +30.2

5. Юни Арнеклейв (Норвегия, 0+0+0+1) +48.7

6. Волдия Паулин (Франция, 0+1+0+2) +1:23.8

...

18. Лилия Стеблина (Украина, 0+2+0+0) +3:07.4

29. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0+0+1) +4:00.9

30. Александра Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +4:02.5

31. Анна Кривонос (Украина, 0+0+0+2) +4:09.6

40. Дарина Чалык (Украина, 0+1+1+2) +4:43.8

Континентальное первенство по биатлону продолжится сегодня мужской индивидуальной гонкой, которая стартует в 15:30 по киевскому времени. От Украины побегут Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко и Роман Боровик.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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